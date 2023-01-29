حمدالله.. الهداف التاريخي للسوبر السعودي

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أصبح المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، الهداف التاريخي لكأس السوبر السعودي، بعدما وصل إلى الهدف الخامس في البطولة.
وأحرز الهداف المغربي هدفين في المباراة النهائية أمام الفيحاء، عندما قاد فريقه الاتحاد للفوز 2-0 في النهائي الذي أقيم، يوم الأحد، على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
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وفي نصف النهائي كان حمدالله قد هز شباك فريقه السابق النصر، عندما سجل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت 3-1 لمصلحة الاتحاد.
ويملك البالغ من العمر "32 عاما" هدفين مع النصر، حيث سجل في نسختي 2020 و 2021.
كما حصل حمدالله على جائزة هداف النسخة الحالية لموسم 2022-2023 بالأهداف الثلاثة التي سجلها في المباراتين أمام النصر والفيحاء.
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