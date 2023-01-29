اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جماهير الهلال في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي

لجنة الانضباط تعاقب الهلال بسبب سلوك جماهيره

الرياض - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال ضد نادي الهلال لخروج الجماهير عن النص خلال المواجهة أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وبحسب البيان المنشور عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فإن العقوبة جاءت نظرا لإلقاء جماهير الهلال قوارير المياه من المدرجات، الأمر الذي تسبب في إصابة أحد مسؤولي المباراة أمام الفيحاء.

وانتهت المباراة بفوز الفيحاء على الهلال بهدف نظيف في المربع الذهبي لكأس السوبر السعودي يوم الخميس الماضي.

كما قررت لجنة الانضباط فرض عقوبة بحق ثنائي النصر نواف بوشل وعبد المجيد الصليهم لغيابهما عن لقاء وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة بعد نهاية المباراة أمام الاتحاد في المربع الذهبي لكأس السوبر السعودي.

وألزمت اللجنة بوشل والصليهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ولم يفلت نادي الاتحاد من العقاب، حيث جرى تغريمه عشرة آلاف ريال بسبب تأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب، الأمر الذي تسبب في تأخر بداية شوطي المباراة أمام النصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط