نونو سانتو يكسر النحس.. ويحتفل أخيراً

كسر المدرب البرتغالي نونو سانتو نحس النهائيات الذي لاحقه السنوات الماضية، عندما قاد فريق اتحاد جدة إلى تحقيق كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي، عقب الفوز 2-0 على الفيحاء في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وعاد اتحاد جدة إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ فوزه بلقب كأس ملك السعودية في 2018.

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وكسر نونو سانتو نحس المباريات النهائية، في النهائي الثالث خلال مسيرته، والذي كان أمام الفيحاء.

وبدأ نونو مسيرته التدريبية مع نادي ريو آفي البرتغالي، وقاده بين عامي 2012 و2014، نجح في إيصال الفريق لبطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ النادي خلال موسمه الثاني، ووصل لنهائيي كأس البرتغال وكأس الدوري البرتغالي لكنه خسر في المناسبتين.

وخسر آفي من بنفيكا في نهائي كأس الدوري يوم 7 مايو 2014 بهدفي الإسباني رودريغو والمدافع البرازيلي لويساو.

وتذوق المدرب المولود في ساو تومي مرارة خسارة البطولة الثانية في مسيرته بعد 11 يومًا فقط ومن المنافس ذاته، بعدما انتصر بنفيكا على آفي مجددًا يوم 18 مايو 2014 بنهائي كأس البرتغال بهدف الأرجنتيني نيكولاس جايتان.

وقبل لقب السوبر السعودي، لم يحصد نونو أي بطولة في تاريخه التدريبي سوى النجاح في الصعود بوولفرهامبتون من "التشامبيونشيب" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.