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سلمان الفرج قائد الهلال

الهلال يعلن غياب الفرج عن مونديال الأندية

العربية. نت
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أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الاثنين، غياب القائد سلمان الفرج عن عن كأس العالم للأندية 2023.

وقال الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تعذرت مغادرة سلمان الفرج مع بعثة الفريق، وذلك نظير عدم اكتمال جاهزيته لخوض المباريات.

وتغادر بعثة الهلال مساء يوم الاثنين إلى المغرب استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويبدأ الهلال مشواره في مونديال الأندية بملاقاة الوداد المغربي، السبت المقبل.

قائمة الهلال المشاركة في مونديال الأندية
قائمة الهلال المشاركة في مونديال الأندية
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