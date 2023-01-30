الهلال يعلن غياب الفرج عن مونديال الأندية

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أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الاثنين، غياب القائد سلمان الفرج عن عن كأس العالم للأندية 2023.
وقال الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تعذرت مغادرة سلمان الفرج مع بعثة الفريق، وذلك نظير عدم اكتمال جاهزيته لخوض المباريات.
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وتغادر بعثة الهلال مساء يوم الاثنين إلى المغرب استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
ويبدأ الهلال مشواره في مونديال الأندية بملاقاة الوداد المغربي، السبت المقبل.
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