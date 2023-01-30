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حمدالله يقبل شعار اتحاد جدة في مباراة فريقه أمام الفيحاء

حمدالله: السوبر بداية لحصد المزيد من الألقاب.. ولا أنظر للماضي

العربية. نت
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وعد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله جماهير اتحاد جدة بتحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة، واصفا الفوز بكأس السوبر السعودي ببداية لحصد المزيد من البطولات.

وأحرز عبد الرزاق حمد الله هدفا مبكرا في كل شوط ليقود الاتحاد إلى لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من الفيحاء، يوم الأحد.

وعاد اتحاد جدة إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ فوزه بلقب كأس ملك السعودية في 2018.

وقال حمدالله في تصريحات تلفزيونية بعد النهائي: الاتحاد فقد لقب كأس الملك والبطولة العربية في السنوات الماضية، وفي الموسم الماضي فقدنا الدوري بسبب غياب التركيز في آخر المباريات، وأشكر جماهير الاتحاد على الدعم، وأقول لهم أن كأس السوبر بداية للمزيد من الألقاب.

وأضاف: لا أنظر إلى الماضي وأعيش الحاضر وأعمل من أجل المستقبل، وعلينا القتال من أجل الفوز بالدوري وكأس الملك.

وبشأن مستقبله مع النادي، أوضح: الجميع يتعامل معي بأسلوب رائع، أشعر بالسعادة مع الجماهير والفرحة منذ أول يوم في الاتحاد، واتمنى الاستمرار مع الفريق.

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