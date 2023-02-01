السعودية.. رابع "بطل" يستضيف كأس آسيا

باتت السعودية رابع دولة فازت بكأس آسيا تنال حق استضافتها بعدما أعلن عن ذلك يوم الأربعاء في اجتماع الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي الذي أقيم في المنامة البحرينية.

وأعلن يوم الأربعاء انتخاب سلمان آل خليفة رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لولاية ثالثة بالتزكية وعضوية ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفوز السعودية باستضافة كأس آسيا 2027.

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وأصبحت السعودية الدولة الرابعة التي ستستضيف البطولة القارية الكبرى بعد تحقيقها لها بعد كل من كوريا الجنوبية وإيران وقطر.

وكانت أول مرة تستضاف البطولة من قبل دولة سبق لها الفوز بها في عام 1960 عندما حققت كوريا الجنوبية النسخة الأولى في 1956 التي أقيمت في هونغ كونغ لتقام النسخة اللاحقة في سول الكورية وحينها حقق المنتخب المستضيف البطولة بثلاثة انتصارات متتالية متوجا ببطولته الثانية.

وبعد النسخة الشرق آسيوية بـ 16 عاما، حازت إيران على حق استضافة كأس آسيا وحينها سبق لها التتويج بها مرتين متتاليتين كانت الأولى على أراضيها في 1968 و1972 في تايلند.

وفي نسخة 1976 أقيمت مباريات البطولة في مدينتي تبريز وطهران وتوج أصحاب الأرض بالبطولة الثالثة تواليا وتاريخيا لهم.

وستكون نسخة كأس آسيا التي ستقام في قطر في العام الحالي هي الثالثة لبطل سابق بعد أن توج المنتخب الخليجي بها لأول مرة في تاريخه في 2019 التي أقيمت في الإمارات، وستكون استضافة قطر للبطولة القارية هي الثالثة في تاريخها بعد 1988 و2011.

وسبق للمنتخب السعودي الفوز بكأس آسيا 3 مرات في تاريخه كانت الأولى في 1984 بسنغافورة والثانية في قطر بعام 1988 والأخيرة في 1996 في الإمارات.