الشباب يستضيف ضمك في ختام الدور الأول من الدوري السعودي

تنطلق يوم الخميس المرحلة الأخيرة من مباريات دور الذهاب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بمواجهات أبها مع الخليج والباطن مع التعاون والشباب وضمك.

ويسعى الشباب وضيفه ضمك الى الفوز الثاني توالياً عندما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويمتلك النادي العاصمي 31 نقطة في المركز الثالث، مقابل 21 نقطة لضمك السابع.

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وبعد أربع مباريات لم يتذوق خلالها طعم الفوز، استعاد الشباب توازنه على حساب الطائي في مباراة مقدمة من المرحلة 18، ويتطلع إلى حصد النقاط الكاملة للبقاء في مربع المنافسة على اللقب.

ولا يختلف وضع ضمك عن مضيفه، فبعد سلسلة من النتائج السلبية، نجح في تحقيق الفوز على حساب الفتح، ويأمل بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب.

وسيحاول الباطن تسجيل فوزه الأول في الدوري عندما يستقبل التعاون، إذ يدخل المباراة وهو في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، في حين يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، سيحاول أصحاب الأرض الاقتراب من مراكز المقدمة بينما سيسعى الخليج إلى توسيع الفارق بينه وبين مراكز المؤخرة ومواصلة النتائج الإيجابية.

ويقع أبها في المركز الثامن بـ19 نقطة بينما سيسعى الخليج إلى الوصول إلى مراكز الدفء وتحقيق فوزه الرابع تواليا بعد التعاون والوحدة والرائد.