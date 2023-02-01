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من حدث الكونغرس الآسيوي

رسمياً.. السعودية تفوز باستضافة كأس آسيا 2027

المنامة - رويترز
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء فوز السعودية رسميا بشرف تنظيم كأس آسيا 2027 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في المنامة.

وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا بعد أن سحبت الهند طلبها للحصول على حقوق التنظيم.

وكانت المنافسة انحصرت قبلها بين الهند والسعودية بعد انسحاب قطر عقب نجاحها في الحصول على حقوق استضافة نسخة البطولة في 2023 بدلا من الصين.

وستكون استضافة البطولة بمثابة دفعة جديدة للكرة السعودية التي قدم منتخبها عروضا قوية في كأس العالم 2022 واستقطبت مؤخرا البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل لنادي النصر.

وفازت السعودية بكأس آسيا ثلاث مرات من قبل لكن لم يسبق لها استضافة البطولة.

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