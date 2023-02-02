اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرحة هدف سانتي مينا

الشباب يهزم ضمك ويتصدر مؤقتاً

الرياض - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فاز الشباب على ضمك 2 - 1 يوم الخميس ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الشباب عن طريق سانتي مينا في الدقيقة التاسعة، وبعده بدقيقة سجل كارلوس جونيور الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل عبد العزيز مكين الهدف الوحيد لضمك.

ورفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا بعدما خاض 16 مباراة، بفارق نقطتين عن النصر الذي خاض 14 مباراة فقط، ويواجه الفتح غدا، فيما تجمد رصيد ضمك الذي خاض 15 مباراة، عند 21 نقطة.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز التعاون على مضيفه الباطن 1 - صفر.

وسجل حسن كادش هدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع التعاون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الباطن عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد خسارة شركته 107 مليار دولار.. الهندي غوتام أداني يخسر لقب أغنى رجل في آسيا بعد خسارة شركته 107 مليار دولار.. الهندي غوتام أداني يخسر لقب أغنى رجل في آسيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط