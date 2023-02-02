النصر يسعى للتمسك بالصدارة أمام الفتح

بعد خيبة الخسارة أمام الاتحاد (1-3) في نصف نهائي كأس السوبر يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التعويض وقيادة فريقه الجديد النصر إلى التمسك بصدارة الدوري السعودي للمحترفين من خلال الفوز على الفتح يوم الجمعة في المرحلة الخامسة عشرة.

بدأ رونالدو مشواره الرسمي مع النصر بالفوز على الاتفاق 1-صفر في المرحلة الماضية لكن البرتغالي سقط في اختبار الاتحاد في نصف نهائي الكأس السوبر الذي أحرز لقبها بالفوز على الفيحاء 2-صفر في المباراة النهائية.

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ويأمل رونالدو أن يحتفل بميلاده الثامن والثلاثين الذي يصادف يوم الأحد، بأفضل طريقة من خلال تسجيله الهدف الأول في الدوري السعودي والمساهمة في إبقاء النصر في الصدارة التي يتربع عليها بفارق نقطة فقط أمام الهلال ونقطتين أمام كل من الشباب والاتحاد.

وخاض الهلال مباراته في هذه المرحلة في العاشر من الشهر المنصرم حيث تعادل مع الرائد 1-1 في لقاء مقدم نظراً لمشاركته في كأس العالم الأندية في المغرب والتي انطلقت منافساتها يوم الأربعاء.

ولن تكون مواجهة الجمعة سهلة للنصر ورونالدو على أرض الفتح الذي يحتل المركز السادس بـ21 نقطة وقال المدرب الفرنسي للنصر رودي غارسيا عقب الخسارة في نصف نهائي الكأس السوبر "صحيح لدينا حسرة من خسارة السوبر، لكن ما زلنا نتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن".