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مدرب الفيحاء: البطاقة الحمراء مؤثرة.. ولا نخشى الهبوط

دبي - قناة العربية
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أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب نادي الفيحاء أنه لا يخشى هبوط فريقه إطلاقا مبينا في الوقت نفسه أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعبه عبدالرحمن السفري أثرت في نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.

وأبان رازوفيتش في لقاء مع "في المرمى": لعبنا مباراة كبيرة أمام الهلال وبعدها بفترة قصيرة خضنا نهائي ضد الاتحاد والبطاقة الحمراء في النهائي أثرت علينا.

وأضاف: من أبرز أسباب اختلاف نتائجنا الحالية عن الموسم السابق هو خروج بعض اللاعبين بالإضافة إلى الإصابات ونحن لا نخشى الهبوط إطلاقا .

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