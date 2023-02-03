الهلال.. مشاركة ثالثة في كأس العالم للأندية

يستعد الهلال لمشاركته الثالثة في كأس العالم للأندية عندما يواجه الوداد المغربي يوم الخميس ضمن ربع نهائي البطولة الكبرى.

ويشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيحه في ديسمبر الماضي ممثلا عن القارة الصفراء لفوزه بآخر نسخ دوري أبطال آسيا. وذكر في بيان: في ضوء عدم استكمال منافسات دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، فقد قررت لجنة المسابقات ترشيح نادي الهلال السعودي، حامل لقب البطولة الآسيوية، من أجل تمثيل قارة آسيا في النسخة المقبلة من البطولة العالمية.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2022 في مدينتي طنجة والرباط المغربيتين، وستكون مشاركة الهلال في المغرب هي الثالثة له بعد عامي 2019 و2021.

وفي مشاركته الأولى بعام 2019 التي أقيمت في قطر، استهل الهلال مشواره بالفوز على الترجي التونسي بهدف الفرنسي بافتيمبي غوميز قبل أن يخسر من فلامنغو البرازيلي 3-1، ويخسر من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي العام الماضي، انطلق الهلال بقوة في نسخة أبوظبي الإماراتية عندما دك شباك الجزيرة الإماراتي بستة أهداف لهدف قبل أن يقف أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة ويخسر بهدف جاء بتوقيع البلجيكي روميلو لوكاكو لتنتهي مشاركته في مباراة تحديد المركز الثالث برباعية نظيفة من الأهلي المصري، وحينها تعرض لطردين في اللقاء كانا من نصيب محمد كنو والبرازيلي ماثيوس بيريرا.