بعد فوزه بـ "السوبر".. الاتحاد يحل ضيفاً على الطائي

يتطلع الاتحاد المنتشي باحراز كأس السوبر السعودية لاستغلال الحالة المعنوية التي يعيشها من أجل الفوز على مضيفه الطائي عندما يلتقيان يوم السبت المقبل.

و على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل سيسعى الاتحاد إلى مواصلة ملاحقة المركز الأول فيما سيحاول المستضيف العودة إلى الانتصارات بعد خسارته في 4 مباريات متتالية وتعيين الروماني ميريل رادوي مدربا خلفا للبرتغالي بيبا.

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وبإحرازه الكأس السوبر جدد الاتحاد الموعد مع الألقاب التي غابت عنه منذ تتويجه بكأس الملك في مايو 2018.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط ومباراة عن الشباب المتصدر، فيما يأتي الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

ويتواجه الفيحاء مع مع ضيفه الوحدة يوم السبت في ختام المرحلة إذ يسعى أصحاب الأراض لاستعادة التوازن بعد خسارة نهائي الكأس السوبر أمام الاتحاد بينما يحاول الضيوف إلى الباتعاد عن مراكز المؤخرة إذ يقع في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.