رونالدو يسجل "الأول" مع النصر وينقذه أمام الفتح

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع النصر من ركلة جزاء ليعادل النتيجة في الرمق الأخير 2-2 أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الجمعة.

وكان رونالدو يمني النفس بتجاوز البداية السيئة منذ انتقاله للنصر حيث فشل في هز الشباك قبل اليوم، إذ كان هدف تاليسكا كافيا للفوز على الاتفاق في الجولة الماضية، فيما خسر الفريق 3-1 أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودية.

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وفي المباراة وضع الإسباني كريستيان تيو الفتح البطل السابق في المقدمة بعد 12 دقيقة بتسديدة رائعة بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس. وعادل أندرسون تاليسكا النتيجة للنصر في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل المنطقة.

وسجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 58 بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة على الطائر من داخل المنطقة، وظهرت خطورة رونالدو في أكثر من مناسبة كان أبرزها قبل الاستراحة حين سدد في العارضة.

لكنه أدرك التعادل بعد أن كان قبلها حصل على بطاقة صفراء لمشادة مع لاعبي الفتح بسبب إضاعة الوقت.