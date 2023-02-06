اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تاليسكا
البرازيلي تاليسكا نجم النصر

النصر يكشف عن غياب الثلاثي تاليسكا وبيتي وألفارو للإصابة

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، عن غياب الثلاثي أندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز وألفارو غونزاليس عن الفريق في الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وقال النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يغيب تاليسكا عن الفريق لمدة أسبوعين تقريبا بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما يحتاج الأرجنتيني بيتي مارتينيز للعلاج والراحة لمدة أسبوعين تقريبا لإصابته في العضلة الضامة.

وأوضح النادي أن المدافع ألفارو غوانزاليس يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية، وسيواصل برنامجه العلاجي لأسبوعين إضافيين تقريبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط