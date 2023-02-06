النصر يكشف عن غياب الثلاثي تاليسكا وبيتي وألفارو للإصابة

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، عن غياب الثلاثي أندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز وألفارو غونزاليس عن الفريق في الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وقال النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يغيب تاليسكا عن الفريق لمدة أسبوعين تقريبا بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما يحتاج الأرجنتيني بيتي مارتينيز للعلاج والراحة لمدة أسبوعين تقريبا لإصابته في العضلة الضامة.

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وأوضح النادي أن المدافع ألفارو غوانزاليس يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية، وسيواصل برنامجه العلاجي لأسبوعين إضافيين تقريبا.

