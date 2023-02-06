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كريستيان أتسو

لاعب تشيلسي والرائد عالق تحت أنقاض زلزال تركيا

العربية.نت
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كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، يوم الاثنين، أن كريستيان أتسو، اللاعب السابق لتشيلسي ونيوكاسل الإنجليزيين والرائد السعودي، محاصر تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وقالت "ذا صن" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: يحاول رجال الإنقاذ يائسين العثور على الدولي الغاني السابق، بعد أن حوصر عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

ويلعب أتسو "31 عاما" مع هاتاي سبور التركي، الذي انضم إليه في الصيف الماضي، وكان قد مثل أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل، إضافة إلى ملقا الإسباني، والرائد السعودي قبل انتقاله إلى الدوري التركي.

وأشارت "ذا صن" إلى أن أتسو والمدير الرياضي لهاتاي سبور لا يزالان مفقودين تحت الأنقاض في منزليهما.

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