مدرب فلامنغو يتطلع لثأر عمره 9 أعوام أمام الهلال

يتطلع فيتور بيريرا، مدرب فلامنغو البرازيلي، إلى تحقيق فوزه الأول على الهلال السعودي، عندما يحتضن ملعب طنجة مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الفريقين، يوم الثلاثاء.

وتولى المدرب البرتغالي تدريب فلامنغو مطلع العام الجاري، وقاده في 6 مباريات، حقق خلالها الفوز 3 مرات، وتعادل مرتين، مع خسارة واحدة.

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وستكون مباراة الثلاثاء، الثالثة لصاحب الـ "54 عاما" أمام الهلال، الذي واجهه مرتين في منافسات الدوري السعودي، عندما كان مدرباً لأهلي جدة في الفترة من 1 يوليو 2013 إلى 4 مايو 2014.

وكان حينها سامي الجابر مدربا للهلال، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل 1-1 والتي أقيمت ضمن الجولة الخامسة للدوري، حيث تقدم برونو سيزار للأهلي قبل أن يدرك الهلال التعادل عبر ناصر الشمراني.

وفي المباراة الثانية التي كانت ضمن الأسبوع الـ 18 بذات الموسم، قاد ناصر الشمراني الهلال للفوز على الأهلي جدة بهدف دون مقابل.

وبعد مرور 3 آلاف و308 أيام على الهزيمة أمام الهلال، ستتاح الفرصة لمدرب فلامنغو لمواجهة الفريق الأزرق والبحث عن أول انتصار.