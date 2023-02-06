"بذكريات قاسية".. ميشائيل يواجه فلامنغو للمرة الثالثة

يعود ميشائيل، لاعب الهلال السعودي، إلى مواجهة فلامنغو، للمرة الثالثة، عندما يستضيف ملعب طنجة بالمغرب، يوم الثلاثاء، مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية تجمع الهلال والفريق البرازيلي.

وخاض الجناح البالغ من العمر "26 عاما" تجربة مع فلامنغو لمدة عامين، حقق خلالها لقب الدوري البرازيلي، إضافة إلى السوبر البرازيلي مرتين وكأس ريكوبا سودأمريكانا، وسجل 21 هدفا خلال 96 مباراة لعبها بقميص الفريق، كما ساهم في صناعة 8 أهداف.

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وفي يناير 2022، انتقل ميشائيل إلى الهلال السعودي قادما من فلامنغو، وسيكون على موعد مع مباراة ثالثة ضد الفريق البرازيلي، بعدما سبق وواجه مرتين بقميص نادي غوياس الذي مثله لثلاث سنوات.

ويملك ميشائيل ذكريات سيئة أمام فلامنغو في المباراتين، حيث انتهت المباراة الأولى لصالح النادي العريق بسداسية لهدف، ضمن الدوري البرازيلي 2019 في الجولة العاشرة، وتجدد اللقاء بين الفريقين في الأسبوع الـ 29، وانتهى بالتعادل 2-2، وكان فلامنغو متقدما بهدفين حتى الدقيقة 77 عندما صنع ميشائيل الهدف الأول لغوياس، قبل أن يدرك اللاعب الحالي للهلال التعادل في الوقت القاتل.