الكشف عن الدائرة المقربة من كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، عن الدائرة المقربة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، خلال احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين في السعودية.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرا عبر موقعها الإلكتروني مع صورة لأصدقاء رونالدو الذين تواجدوا في الرياض لحضور عيد ميلاده، وقالت: احتفل النجم البرتغالي بعيد ميلاده في عطلة نهاية الأسبوع، وانضم إليه أقرب أصدقائه.

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وأوضحت الصحيفة: كان من بين الأصدقاء، الصحافي إيدور أغيري، الذي يظهر في برنامج "التشيرينغيتو" الشهير، وكذلك ريكي ريغوف، المدير الشخصي لرونالدو.

وبدأت صداقة أغيري مع رونالدو خلال الفترة التي قضاها الأسطورة في ريال مدريد، وغالبا ما يتواجدا سويا في الرحلات وأثناء العطلات.

وفي الصورة يتواجد ميغيل ماركيز الذي يدير أصول مهاجم النصر السعودي، إضافة إلى أصدقائه القدامى ميغيل بايكساو وخوسيه سيميدو، الأول كان رفيق رونالدو في السكن بأكاديمية سبورتينغ لشبونة، بينما وصف رونالدو سابقا سيميدو بـ" أحد أفضل الأصدقاء".

ونشر اللاعب السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد صورا لاحتفالات عيد ميلاده على "إنستغرام"، قائلا: شكرا للجميع على جميع الرسائل، ممتن لقضاء اليوم مع عائلتي وأصدقائي.