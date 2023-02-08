الهلال يتلاعب بفلامنغو ويتأهل إلى نهائي مونديال الأندية

تأهل الهلال السعودي بطل آسيا إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في قبل النهائي في مدينة طنجة المغربية يوم الثلاثاء.



وسجل سالم الدوسري هدفين للهلال من ركلتي جزاء وصنع الهدف الثالث للأرجنتيني لوسيانو فييتو بينما أحرز بيدرو هدفي بطل كأس ليبرتادوريس.



وسيلتقي الهلال في النهائي يوم السبت المقبل مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى التي ستجمع بين ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي المصري وصيف بطل إفريقيا يوم الأربعاء.



وسيلعب فلامنغو على المركز الثالث في اليوم ذاته مع الخاسر من مواجهة الأربعاء.









