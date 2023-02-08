الهلال يعيد آسيا إلى نهائي أندية العالم بعد غياب 5 أعوام

بات الهلال ثاني نادٍ آسيوي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية والثالث بين الأندية العربية بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي للبطولة.

وعلى ملعب ابن بطوطة في طنجة المغربية، تقدم الهلال عن طريق جزائية سالم الدوسري عند الدقيقة الرابعة قبل أن يعدل بيدرو النتيجة في الدقيقة 20 ليعود الدوسري ويسجل هدف التقدم من جزائية مع نهاية الشوط الأول، والذي شهد طرد جيرسون لاعب وسط الفريق اللاتيني، ليستغل الهلال النقص ويسجل الأرجنتيني لوسيانو فييتو الهدف الثالث "70" ويحاول فلامنغو التعديل بتسجيل هدف ثان جاء متأخرا قبل الإعلان عن تأهل أزرق الرياض إلى النهائي.

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وتعود أول نسخة شهدت وجود طرف آسيوي أو عربي إلى عام 2013 عندما كان الرجاء المغربي الفريق العربي الوحيد الذي يصل إلى الدور النهائي إذ بدأ مشواره في البطولة التي أقيمت في المغرب بفوز على أوكلاند النيوزيلاندي 2 - 1 وألحقه بآخر أمام مونتيري المكسيكي بالنتيجة نفسها وصولا إلى انتصار أكبر على أتلتيكو مينيرو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف قبل أن يصطدم بالعملاق الألماني بايرن ميونخ في النهائي ويخسر بثنائية البرازيلي دانتي والإسباني تياغو ألكانتارا.

وفي عام 2016 استهل كاشيما أنتلرز الياباني البطولة التي أقيمت على أرضه بفوز أمام أوكلاند النيوزيلاندي 2 - 1 قبل فوز آخر أمام ماميلودي سن داونز الجنوب إفريقي 2 - صفر وثلاثية نظيفة على أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في نصف النهائي ليقف له ريال مدريد الإسباني بالمرصاد في النهائي ويهزمه 2 -4 ثلاثية منها كانت للبرتغالي كريستيانو رونالدو وهدف للفرنسي كريم بنزيمة.

وشهدت نسخة 2018 التي أقيمت في أبوظبي والعين الإماراتيتين آخر تواجد عربي أو آسيوي في الدور النهائي عندما افتتح العين الإماراتي البطولة بتعادل 3-3 مع تيم ويلينغتون النيوزيلاندي ليعبره بركلات الترجيح ويهزم الترجي التونسي بثلاثية نظيفة لاحقا ويواجه ريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي ويعادله في الأوقات الأصلية بهدفين لمثلهما قبل أن يصل إلى النهائي بفضل الترجيحيات ويخسر من ريال مدريد 1 - 4.