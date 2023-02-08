بعد إنجاز كأس العالم 2022.. الدوسري يواصل تحقيق الأرقام القياسية

عادل سالم الدوسري رقم أكثر لاعب عربي سجل أهدافا في بطولة كأس العالم للأندية بعد ثنائيته في مرمى فلامنغو البرازيلي ليدرج اسمه في بطولة عالمية كبرى جديدة، بعدما سبق وأن كتبه ضمن أكثر المسجلين العرب في كأس العالم للمنتخبات.

وسجل سالم هدفين في مرمى فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية ليرتفع رصيده إلى 4 بعد في جميع مشاركاته الثلاث في البطولة.

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وكان أول هدف يسجله سالم في الهلال استقبلته شباك النادي البرازيلي نفسه في نسخة 2019 قبل أن يزيد رصيده التهديفي في نسخة 2021 ضمن فوز الهلال العريض بسداسية على الجزيرة الإماراتي.

ويتشارك الدوسري رصيد 4 أهداف مع المصري محمد أبو تريكة والبرازيلي دينيلسون مهاجم بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وتسوكاسا شيوتاني لاعب ناديي سانفريتشي هيروشيما والعين الإماراتي، ويفصله عن صدارة هدافي البطولة تاريخيا 3 أهداف إذ يحتل البرتغالي كرستيانو رونالدو المركز الأول بسبعة أهداف.

وكان سالم الدوسري عادل في نوفمبر الماضي رقم مهاجم السعودية السابق السابق سامي الجابر في كأس العالم بتسجيله 3 أهداف بثلاثة أهداف لكل منهما بالإضافة إلى التونسي وهبي الخزري والمغربي يوسف النصيري برصيد الأهداف نفسه.

وكان الجابر ينفرد بصدارة هدافي العرب في كؤوس العالم بثلاثة أهداف منذ مونديال 2006 ، بهدف في مرمى المغرب بكأس العالم 1994 وجنوب إفريقيا 1998 وتونس في مونديال ألمانيا.

وعادل الدوسري رقم الجابر بهدف الفوز الذي احتضنته شباك إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين حامل اللقب في أولى مباريات المنتخبين في كأس العالم الماضية ضمن المجموعة الرابعة.