‎المعيوف: توقعت تجاوز فلامنغو.. وفرحتي مع العويس طبيعية

هنأ عبد الله المعيوف، حارس نادي الهلال السعوديين، وجماهير ناديه على وجه الخصوص، عقب الفوز والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

‎وبلغ الهلال بطل آسيا نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تجاوزه فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 3-2 في نصف النهائي في مدينة طنجة المغربية.

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‎وكشف المعيوف لـ"العربية.نت": كنت واثقا جدا من الفوز قبل المباراة، كان لدي تفاؤل بالوصول وبلوغ المواجهة النهائية، وهذا الأمر تحديدا ذكرته للمقربين مني طوال يوم مباراتنا أمام فلامنغو، الأهم الآن هو الفوز وما تحقق وإسعاد الجماهير السعودية كافة وجماهير فريقنا الهلال تحديدا".

‎وحول المواجهة الصعبة التي خاضها الفريق في نصف النهائي، واصل قائد النادي العاصمي حديثه: "تعاهدنا على الفوز والظهور بشكل يليق بالكرة السعودية أولا، وأيضا يعكس مكانة الهلال عالميا في هذا الحدث العالمي المرتقب، رغم بعض الظروف التي يمر بها فريقنا خلال الفترة الحالية، إلى أن الهلال يبقى رقما صعبا، ودائما ما يكون حاضرا في الموعد، ويسعد جماهيره في جميع المحافل".

‎وعن فرحته الخاصة مع زميله الحارس الدولي محمد العويس بعد صافرة النهاية، زاد الحارس المخضرم بقوله: تربطني بالعويس علاقة رائعة، وتنافسنا منذ سنوات وقبل قدومه إلى الهلال يكون داخل المستطيل الأخضر فقط، كنت ومازلت داعما له خلال مشاركاته الدولية، أو حتى بعد انتقاله إلى صفوف فريقنا، وهو كذلك، تبقى دائما وأبدا مصلحة فريقنا الهلال".

‎وسيخوض الهلال مواجهة النهائي يوم السبت المقبل، أمام الفائز من لقاء ريال مدريد بطل أوروبا، والأهلي المصري وصيف بطل إفريقيا، فيما سيلعب فلامنغو على المركز الثالث في اليوم ذاته مع الخاسر من لقاء ريال مدريد والأهلي المصري.