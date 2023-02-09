الاتحاد ينشد الفوز الرابع توالياً أمام العدالة

يسعى الاتحاد إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري السعودي للمحترفين عندما يستضيف العدالة يوم الجمعة ضمن مباريات المرحلة 16 من المسابقة.

ويأمل الاتحاد (34 نقطة من 15 مباراة) في تحقيق فوز رابع تواليًا عندما يستقبل العدالة يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ومواصلة ملاحقة النصر والشباب.

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ويحتل الاتحاد المركز الثالث بفارق الأهداف فقط عن المتصدر ووصيفه، بينما يحتل العدالة المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

ويسير الاتحاد بخطى ثابتة نحو المنافسة على اللقب في ظل المستويات والنتائج الكبيرة التي يحققها خصوصاً وأن صفوفه المدججة بالأسماء المميزة ستشهد عودة نجمه البرازيلي رومارينيو دا سيلفا وزكريا هوساوي بعدما غابا عن المباراة الأخيرة للإصابة.

ومنذ فوزه على الفتح في ديربي الأحساء، لم يحقق العدالة أي فوز رغم تدعيم صفوفه بثلاث صفقات أجنبية، فتعادل مع الباطن وخسر أمام الهلال والاتفاق.

ويلتقي أيضا يوم الجمعة الرائد مع أبها، والطائي مع الاتفاق، وضمك مع الفيحاء.