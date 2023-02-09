النصر يحل ضيفاً على الوحدة.. والشباب أمام الباطن

بعد أن سجل هدفه الأول في الدوري السعودي للمحترفين يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إضافة المزيد وإعادة النصر إلى طريق الانتصارات عندما يواجه مضيفه الوحدة يوم الخميس ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة.

وأنقذ رونالدو فريقه من الخسارة أمام الفتح في المرحلة الماضية بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

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ويسعى النصر إلى تعزيز صدارته عندما يواجه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في مباراة يدخلها الفريقان بطموحات وأهداف مختلفة.

يتربع النصر في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الثالث عشر مع 15 نقطة.

سقط النصر في فخ التعادل أمام الفتح بعد خسارته في نصف نهائي الكأس السوبر ضد الاتحاد، ويطمح في استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بالنقاط الثلاث.

في المقابل، تلقى الوحدة خسارتين في آخر مباراتين، وضعتاه في موقف صعب ويأمل أن يخرج أمام النصر بنتيجة إيجابية، رغم افتقاده لبعض عناصره الأساسية أمثال حارسه المغربي منير المحمدي ومهاجمه الفرنسي جون بيغويل وعلاء حجي.

ومع أن النصر الطامح للقب أول في الدوري منذ 2019 سيفتقد في المباراة لهدافه البرازيلي تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز والاسباني ألفارو غونساليس إلا أنه سيعوّل على رونالدو ولاعبين آخرين.

من جانبه، يبحث الشباب المتساوي في النقاط مع النصر علمًا أنه خاض مباراة أكثر، عن فوزه الثالث تواليًا عندما يلاقي مضيفه الباطن المتذيل يوم الخميس.

ويقبع الباطن في المركز الأخير من دون أي فوز هذا الموسم في 15 مباراة، برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

وفشل الباطن في تحقيق أي فوز في الدوري رغم الصفقات العديدة التي أجراها في الميركاتو الشتوي.

أما الشباب فقد استعاد توازنه وحقق فوزين متتاليين بعد سلسلة تعادلات ويطمح لثالث قد يضعه في الصدارة في حال تعثر النصر.

ويبرز في الشباب نخبة من اللاعبين بقيادة الأرجنتيني بانيغا ومواطنه غوانكا والبرازيلي كارلوس جونيور والاسباني سانتي مينا.

ويلتقي التعاون وضيفه الفتح في مباراة مثيرة يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وينفرد التعاون بالمركز الخامس برصيد 30 نقطة، بينما حافظ الفتح على مركزه السادس برصيد 22 نقطة.

ويقدم التعاون مستويات مميزة، ونجح في حصد سبع نقاط في آخر ثلاث مباريات، وضعته في صلب المنافسة على مراكز المقدمة، ويتطلع إلى تخطي عقبة ضيفه والبقاء قريباً من رباعي المقدمة.

ونجح الفتح في تجاوز خسارته أمام ضمك عندما فرض التعادل على النصر المتصدر بعدما كان متقدماً بالنتيجة حتى الوقت القاتل، وسيحاول رد اعتباره من خسارة الدور الأول والعودة بالنقاط الكاملة، خصوصاً وأن صفوفه ستشهد عودة المغربي مراد باتنا والظهور الأول لخالد الغنام المعار من النصر.