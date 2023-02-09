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فرحته بالأهداف الأربعة

بألوان النصر.. رونالدو يسجل الـ "سوبر هاتريك" التاسع

دبي - أحمد المصعبي
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وصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى رباعيته "سوبر هاتريك" التاسعة في مسيرته خلال مباراة فريقه النصر السعودي أمام الوحدة ضمن مسابقة الدوري.

وسجل رونالدو رباعيته في مرمى الوحدة بعد مرور 61 دقيقة فقط على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة الـ16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس.

وتعود آخر مباراة سجل فيها رونالدو رباعية إلى الثامن عشر من مارس 2018 عندما اكتسح ريال مدريد خصمه جيرونا 6 - 3 في الدوري الإسباني.

وتعد ألوان النصر هي الثالثة التي تشهد "سوبر هاتريك" لرونالدو إذ لم يحرزها سوى مع ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي.

وكانت أول مرة يحرز فيها رونالدو سوبر هاتريك في موسم 2010 - 2011 حينها سجلها للمرة الأولى في مسيرته في باك راسينغ سانتاندير قبل أن يكررها في عام 2011 على إشبيلية.

وفي موسم 2014-2015 سجل رونالدو سوبر هاتريك في مرمى إلتشي قبل أن يفتتحها في العام اللاحق ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مالمو السويدي.

وتوقف رونالدو عن تسجيل الرباعيات حتى 2017 عندما عاد لها في مرمى سلتا فيغو ضمن سباعية الريال ليشهد العام نفسه افتتاح رباعياته بقميص منتخب بلاده، كانت الأولى في مرمى أندورا والثانية في 2019 في ليتوانيا.

وسبق لرونالدو تسجيل خماسيتين في مسيرته كانت الأولى ضمن فوز ريال مدريد على غرناطة 9 - 1 في 2015 و 6 - 0 على إسبانيول في العام نفسه.

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