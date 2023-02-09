برباعية رونالدو في الوحدة.. النصر يعود إلى الصدارة

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق فوز كبير على مضيفه الوحدة 4 - صفر يوم الخميس ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري السعودي للمحترفين ليعيد فريقه إلى الصدارة التي حصل عليها الشباب في وقت سابق.

وسجل رونالدو أربعة أهداف في الدقائق 21 و40 و53 (ضربة جزاء) و61، ليقود النصر لتحقيق فوز كبير رفع رصيده إلى 37 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد الذي يواجه العدالة يوم الجمعة وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الوحدة عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وخلال المباراة حقق رونالدو رقما فريدا آخر في مسيرته الرياضية الحافلة مع الساحرة المستديرة، حيث حمل الهدف الأول الذي أحرزه في شباك الوحدة الرقم 500 في مشواره مع جميع الأندية التي دافع عن ألوانها على مدار مشاركاته معها في بطولات الدوري المختلفة.

وبعد تسجيله الأهداف الأربعة، رفع رونالدو رصيده التهديفي في الدوريات المختلفة إلى 503 أهداف، بواقع 103 هدف مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي و311 هدفا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني و81 هدفا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، و3 أهداف مع سبورتنغ لشبونة بالدوري البرتغالي، بالإضافة إلى 5 أهداف مع النصر في الدوري السعودي.