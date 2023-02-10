الاتحاد يهزم العدالة بخماسية ويواصل مطاردة النصر والشباب

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اكتسح الاتحاد ضيفه العدالة 5 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل الاتحاد هدفه الأول عن طريق رومارينيو في الدقيقة 17، قبل أن يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 37.
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وفي الدقيقة 67 عاد حمد الله الهدف الثالث للاتحاد، قبل أن يسجل إيغور كورنادو الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وبعده بأربع دقائق أضاف هارون كمارا الهدف الخامس.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النصر المتصدر، ومتفوقا بفارق الأهداف على الشباب صاحب المركز الثالث.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد العدالة عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر(قبل الأخير).
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