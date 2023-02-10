الهلال أمام مهمة كسر احتكار أندية أوروبا وأميركا الجنوبية

يسعى الهلال إلى كسر احتكار أندية أوروبا وأميركا الجنوبية لبطولة كأس العالم للأندية عندما يواجه ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة المقامة في المغرب.

ووصل الهلال إلى النهائي بعد فوزه على الوداد المغربي بركلات الترجيح بعد أن احتكما إليها بالتعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي ليعبر فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3 - 1 في نصف النهائي، فيما تغلب ريال مدريد على الأهلي المصري بنتيجة 4 - 1.

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ومنذ أن أقيمت أول نسخة للبطولة في عام 2000 وصولا إلى 18 نسخة باحتساب المقامة الحالية في المغرب لم يسبق لأي فريق غير أوروبي أو أميركي جنوبي التتويج بالبطولة الكبرى إذ توجت بها اندية القارة العجوز 14 مرة و4 مرات لأميركا الجنوبية بينما وصلت أندية آسيا وإفريقيا إلى النهائي مرتين سابقتين لتحتل مركز الوصيف ومرة واحدة وصلت فيها أندية أميركا الشمالية إلى النهائي.

وكانت نسخة 2010 الأولى التي يصل إلى النهائي فيها طرفا من غير القارتين البطلتين، حينها اصطدم مازيمبي الجنوب إفريقي بإنتر ميلان الإيطالي وخسر بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق المقدوني بانديف والكاميروني إيتو والفرنسي بيابياني، ليحاول الرجاء المغربي بعدها بثلاثة أعوام الفوز بالبطولة إلا أنه خسر بثنائية من بايرن ميونخ سجلها البرازيلي دانتي والإسباني تياغو.

وواصلت أندية أوروبا وأميركا الجنوبية احتكار الدور النهائي حتى 2016 عندما واجه كاشيما أنتليرز الياباني أول طرف آسيوي يصل الدور النهائي، نادي ريال مدريد الإسباني ويجبره على الاحتكام إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي إلا أن هاتريك البرتغالي طرستيانو رونالدو حال دون ذلك لتستمر محاولات العرب والآسيويين عندما واجه العين نادي ريال مدريد في نهائي 2018 وخسر حينها 4 -1.

وشهدت النسخة قبل الماضية آخر نهائي تأهل فريق غير أوروبي أو أميركي جنوبي إلى النهائي عندما خسر تيغريس أونال المكسيكي أمام بايرن ميونخ بهدف وحيد جاء عن طريق الفرنسي بنجامين بافارد.