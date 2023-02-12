الهلال يحظى باستقبال حافل في الرياض

توجه سلمان الفرج قائد الهلال السعودي، يوم الأحد، بالشكر للجماهير وزملائه بالفريق عقب حصد الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية لكرة القدم، بينما أكد سالم الدوسري أن فريقه سيركز حاليا على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال 5-3 أمام ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في المغرب يوم السبت، بعدما تفوق قبلها 3-2 على فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي.

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وقال الفرج بعد صعوده على المسرح إلى جوار كافة زملائه المتوجين بالميداليات الفضية خلال حفل فني أقيم في الرياض: نشكر الجماهير وكافة اللاعبين والإدارة على هذا الإنجاز.

وحظيت بعثة الهلال باستقبال حافل في الرياض عقب عودتها من المغرب يوم الأحد في حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وتواجد الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي للهلال.

وقال الدوسري: الأهم حاليا الفوز بلقب دوري أبطال آسيا. لم يكن طموحنا الفوز بالميدالية الفضية وكنا نبحث عن المركز الأول لأننا دائما الأول ولن يتوقف طموحنا عند الفضية.

وأضاف اللاعب الذي سجل ركلتي جزاء أمام فلامنغو في قبل النهائي: هذا الإنجاز ليس للهلال فقط لكن للمملكة العربية السعودية. مبروك لكل من عمل لهذا النادي وشكر خاص للاعبين رغم الإصابات.

وقال الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال: نشكر الجماهير على هذا الدعم والمساندة التي حصلنا عليها خلال هذه البطولة، لا أملك سوى كلمات التقدير والشكر للجماهير والأبطال اللاعبين والجهاز الطبي والفني وإدارة النادي.

ويستعد الهلال لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دور الستة عشر هذا الشهر ضمن منافسات دوري الأبطال.