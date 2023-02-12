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الهلال نال المركز الثاني

رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بإنجاز الهلال في مونديال الأندية

كوالالمبور - د ب أ
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أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنادي الهلال السعودي، الذي حقق أفضل نتيجة له في نهائيات كأس العالم للأندية، بعدما حصل على المركز الثاني في البطولة التي اختتمت يوم السبت على ستاد مولاي عبدالله في الرباط، حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني 3- 5.

وكان نادي الهلال، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا أربع مرات من قبل، قدم مستويات مميزة في البطولة، حيث فاز على العملاق البرازيلي فلامنغو في الدور قبل النهائي، ليصبح أول فريق من السعودية يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وسبق للهلال أن حصل على المركز الرابع في البطولة مرتين عامي 2019 و2021، وقد رفع بعد نهاية المباراة أمام ريال مدريد رصيده إلى 17 هدفا في تاريخ البطولة، حيث يعتبر أفضل أندية قارة آسيا في مجموع الأهداف بكأس العالم للأندية.

وقال سلمان لموقع الاتحاد الآسيوي على الانترنت :بإسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود الإشادة بنادي الهلال الذي أظهر شخصية تستحق الثناء، وروحاً جماعية، ليقدم أفضل مستوياته ويحصل على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

وأضاف :لا شك عندي في أن هذه النتائج تعتبر مؤشر لما هو قادم من الفرق الآسيوية، والتي سوف تستلهم كلها من هذا الإنجاز، من أجل الارتقاء إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة.

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