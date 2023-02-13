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صورة سابقة لكأس العرب للأندية

إطلاق اسم كأس الملك سلمان على بطولة الأندية العربية 2023

الرياض - د ب أ
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أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن تسمية بطولة الأندية العربية 2023‏ باسم كأس الملك سلمان للأندية.

وكتب الأمير عبد العزيز عبر حسابه بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين: اعتزازاً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي لكرة القدم من الملك سلمان بن عبدالعزيز،‏ يسرني وزملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإعلان عن تسمية بطولة الأندية العربية 2023 باسم كأس الملك سلمان للأندية.

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