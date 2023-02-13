إطلاق اسم كأس الملك سلمان على بطولة الأندية العربية 2023

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أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن تسمية بطولة الأندية العربية 2023 باسم كأس الملك سلمان للأندية.
وكتب الأمير عبد العزيز عبر حسابه بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين: اعتزازاً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي لكرة القدم من الملك سلمان بن عبدالعزيز، يسرني وزملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإعلان عن تسمية بطولة الأندية العربية 2023 باسم كأس الملك سلمان للأندية.
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