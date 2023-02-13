إطلاق اسم كأس الملك سلمان على بطولة الأندية العربية 2023

"يويفا" يعلن الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين، الوقوف دقيقة صمت قبل كل مباراة بالمسابقات التابعة له خلال هذا الأسبوع، حدادا على ضحايا الزلازل ...