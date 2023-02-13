تأجيل مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الاثنين، تأجيل مباراة الهلال أمام الفيحاء التي كانت مقررة يوم الأربعاء.

وقالت الرابطة في بيان إنها وافقت على طلب الهلال تأجيل المباراة إلى وقت آخر.

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وأضافت أنها اتخذت قرار التأجيل بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها من نادي الهلال متضمنة الاجتماع مع لجنة المسابقات.

ويأتي تأجيل المباراة وسط أجواء احتفالية في الهلال بعدما احتل المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالمغرب، عقب الخسارة 5-3 أمام ريال مدريد بطل أوروبا يوم السبت الماضي.

وحظيت بعثة الهلال باستقبال حافل عند العودة إلى الرياض يوم الأحد، ووعد اللاعبون بمحاولة الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا.

وبعد التأجيل، ستكون أول مواجهة للهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.