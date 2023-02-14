الشباب يتصدر مؤقتاً بثنائية في مرمى أبها

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فاز الشباب 2-صفر على أبها ليستعيد صدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء.
ورفع الشباب رصيده إلى 40 نقطة من 18 مباراة لينفرد بصدارة الدوري وبفارق ثلاث نقاط عن النصر والاتحاد وخاض كل منهما 16 مباراة.
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وتقدم إيفر بانيغا لصاحب الأرض في الدقيقة 22 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 56 من تسديدة من لمسة واحدة من مدى قريب ليحقق الشباب انتصاره الرابع على التوالي في الدوري.
وتلقى أبها الهزيمة الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند 22 نقطة من 17 مباراة في المركز الثامن.
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