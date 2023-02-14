السعودية تواصل استضافة الأحداث الرياضية العالمية

واصلت السعودية استضافتها للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الرياضات بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في حلقة جديدة من سلسلة المناسبات الرياضية الكبرى التي تحتضنها.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم خبر استضافة السعودية للبطولة التي ستشهد حضور أبطال قارات آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وأميركا الشمالية أو أوقيانوسيا لموسم 2022 – 2023 في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

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واستضافت السعودية كأس العالم للشباب عام 1989 عندما احتضنت مدن الرياض وجدة والدمام والطائف المنتخبات المشاركة في كأس العالم للشباب والتي توج بها المنتخب البرتغالي، وحينها شارك في البطولة 16 منتخبا تم توزيعها على 4 مجموعات.

وبعد استضافة مونديال الشباب بثلاثة أعوام، دشنت السعودية بطولة كأس القارات والتي تجمع المنتخبات أبطال كؤوس القارات حول العالم لتستضيفها 3 نسخ متتالية في 1992 و1995 و1997، إذ شاركت في النسخة الأولى منتخبات السعودية وساحل العاج والأرجنتين وأميركا وتوج بها المنتخب اللاتيني على حساب "الأخضر" بثلاثة أهداف لهدف.

وفي الثانية ازداد عدد المنتخبات المشاركة ليصبح مجموعها 6 لتعود الأرجنتين وبرفقتها اليابان والدنمارك والمكسيك ونيجيريا بالإضافة إلى السعودية، لتفوز المكسيك بالبطولة لاحقاً على حساب نيجيريا بركلات الترجيح.

وشهدت آخر نسخة استضافتها السعودية أكبر عدد للمنتخبات المشاركة بعدد 8 فرق وطنية بتواجد السعودية والإمارات وصيفة بطل كأس آسيا 1996 وأستراليا والتشيك وجنوب إفريقيا والمكسيك والأوروغواي والبرازيل.

وعرفت تلك البطولة تألقا للثنائي البرازيلي روماريو ورونالدو اللذان سجلا سوياً 11 هدفا في 5 مواجهات وحينها فاز منتخب "السامبا" بالبطولة بسداسية نظيفة في النهائي على أستراليا.

وواصلت السعودية استضافتها للأحداث الكروية العالمية عندما أعلنت في 2018 إقامة مباريات كأس السوبر الإيطالي وفي 2019 كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فريق للمرة الأولى في تاريخها على أراضيها لعدة أعوام بالإضافة إلى إقامة بطولة السوبركلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل في الرياض وجدة، إذ فاز كل منتخب بنسخة.

وأقيمت 3 نسخ لسوبر إيطاليا في السعودية توجت بها أندية يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان أقيمت حينها مباراتان في الرياض وواحدة في جدة.

وأقيمت أول نسخة من كأس السوبر الإسباني في السعودية على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وحينها تغلب ريال مدريد على فالنسيا وأتلتيكو مدريد على برشلونة ليتوج الأبيض بأولى النسخ قبل أن يلحقها بالتالية عندما تجاوز غريمه التقليدي في نصف النهائي بالرياض وهزم بلباو في النهائي.

وفي النسخة الأخيرة منتصف الشهر الماضي، تجاوز ريال مدريد نادي فالنسيا مجددا في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وفاز برشلونة على ريال بيتيس ليقام "الكلاسيكو" في الرياض ويفوز النادي الكاتالوني بالمباراة النهائية 3 – 1.

وفي 2020 أعلنت السعودية إقامة رالي داكار الصحراوي الشهير على تضاريسها المتنوعة لعشرة أعوام بالإضافة إلى فورمولا إي في الدرعية منذ 2018 وفورمولا 1 منذ 2021.

واستقبلت الدرعية وجدة نزالين تاريخيين في رياضة الملاكمة كان أطراف الأول البريطاني أنتوني جوشوا والأميركي أندي رويز جونيور بينما تواجه في الأخير البريطاني من جديد أمام الأوكراني البطل أولكساندر أوسيك.

وتستعد السعودية لاستضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في 2025 وكأس آسيا لكرة القدم 2027 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا بنيوم ودورة الألعاب الآسيوية 2034.