تشاموسكا: مواجهة رونالدو حافز كبير.. وسأحرمه من المساحة

كشف البرازيلي بريكليس تشاموسكا مدرب نادي التعاون السعودي، أن اللعب أمام كريستيانو رونالدو قائد النصر سيكون دافعاً كبيراً للاعبي فريقه كونها ستحظى بمتابعة كبيرة، مؤكداً أنه سيمنع الهداف البرتغالي الكبير من الحصول على المساحات.

ويلتقي النصر بضيفه التعاون يوم الجمعة لحساب الجولة 17 من دوري روشن السعودي، إذ يعتبر الزائر الفريق الوحيد الذي هزم المضيف في مسابقة الدوري هذا الموسم.

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وقال تشاموسكا لـ"العربية.نت": اللعب ضد النصر وكريستيانو رونالدو يعطي دافعًا كبيرًا للاعبين. إنها مباراة ستتم مشاهدتها أكثر من غيرها. إنه عرض لجميع الأشخاص المعنيين، لذا فاللعب ضده يضيف لنا الحافز، لكن يجب حرمان رونالدو من الحصول على المساحة عندما يقترب من منطقة الجزاء، إذ يتمتع بجودة عالية في التسديد والمراوغة، لديه الكثير من القدرات.

وأتبع مدرب الفيصلي والشباب السابق: وصول كريستيانو رونالدو مهم للدوري ككل، حيث رفع مستوى اللاعبين المحترفين الأجانب إلى السعودية، وزاد من انتشار كرة القدم في البلاد. هذه الصفقة لها تأثير في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى الدعاية الأكبر لوجود كريستيانو هنا، هناك أيضًا نمو في اهتمام اللاعبين من هذا المستوى بالقدوم واللعب في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، فهو لاعب منضبط ومحترف للغاية. هذا مهم، لأنه بالإضافة إلى كونه لاعبا من أعلى مستوى، وامتلاكه لهذه الخصائص، فإنه يؤثر بشكل متزايد على هذا النوع من السلوك المهني في جميع أنحاء البلاد.



وكون التعاون الفريق الوحيد الذي هزم النصر، أجاب المدرب البرازيلي: المباريات ضد النصر دائمًا صعبة، حققنا الفوز في الدور الأول وكان أمراً مهمًا للغاية بالنسبة لنا، نعلم أن المباراة القادمة ستكون أكثر صعوبة، حيث أصبح النصر أقوى الآن مع وصول كريستيانو رونالدو. لذلك ستكون المباراة أكثر صعوبة، لكننا نسعى بقوة لتحقيق نتيجة جيدة.



وعن تحقيق أعلى معدل نقاط في تاريخ التعاون بالدور الأول من الدوري أجاب تشاموسكا: نشعر بالفخر بعد نتائج الدور الأول في الدوري، إنها ثمرة عمل الجميع. الفريق والجهاز الفني واللاعبين والإدارة، كان التزام اللاعبين وانضباطهم وعملهم في التدريبات اليومية أمرًا أساسيًا. واتحادنا كمجموعة كان سببًا رئيسيًا أيضًا.