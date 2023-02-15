رجاءالله السلمي: سنقدم نسخة مختلفة من كأس العالم للأندية

أكدر رجاءالله السلمي مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل أن السعودية بدأت استعدادات استضافة كأس العالم للأندية بالفعل مضيفا بأنها ستكون نسخة مختلفة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن استضافة كأس العالم للأندية 2023 على أن تقام من الثاني عشر حتى الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل.

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وكشف السلمي في اتصال هاتفي مع "في المرمى": استضافة كأس العالم للأندية خطوة جديدة ونتيجة طبيعية.

وأضاف: بدأنا من الآن الاستعدادات لاستضافة البطولة وهناك وفد من فيفا سيحضر إلى السعودية ولدينا الثقة التامة في أن نقدم نسخة استثنائية ومختلفة.