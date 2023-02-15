رجاءالله السلمي: سنقدم نسخة مختلفة من كأس العالم للأندية

وضع القراءة
100% حجم الخط
أكدر رجاءالله السلمي مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل أن السعودية بدأت استعدادات استضافة كأس العالم للأندية بالفعل مضيفا بأنها ستكون نسخة مختلفة.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن استضافة كأس العالم للأندية 2023 على أن تقام من الثاني عشر حتى الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل.
مادة اعلانية
وكشف السلمي في اتصال هاتفي مع "في المرمى": استضافة كأس العالم للأندية خطوة جديدة ونتيجة طبيعية.
وأضاف: بدأنا من الآن الاستعدادات لاستضافة البطولة وهناك وفد من فيفا سيحضر إلى السعودية ولدينا الثقة التامة في أن نقدم نسخة استثنائية ومختلفة.
اقرأ أيضاً
-
السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء، استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في الفترة بين 12 و22 من ديسمبر 2023.وكتب الاتحاد السعودي ... رياضة سعودية
-
إقامة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقاًأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً ابتداء من نسخة 2025، إذ ستحصل أندية أوروبا على أكبر عدد من ... رياضة عالمية
-
السعودية تواصل استضافة الأحداث الرياضية العالميةواصلت السعودية استضافتها للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الرياضات بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن استضافة بطولة كأس العالم ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية