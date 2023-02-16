بثلاثية نظيفة.. الاتحاد يعبر الاتفاق ويتقاسم الصدارة مع الشباب

سحق الاتحاد منافسه الاتفاق بثلاثية دون رد يوم الخميس ليتصدر دوري روشن السعودي مؤقتا كما تعادل العدالة مع ضيفه الطائي في وقت سابق.

وضع هيلدر كوستا الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 19 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك من داخل المنطقة.

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وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من إيجور كورونادو وأكمل هارون كمارا ثلاثية الاتحاد في الدقيقة 66 بعدما وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

ويملك الاتحاد 40 نقطة من 17 مباراة في الصدارة وهو نفس رصيد الشباب الذي لعب 18 مباراة.

بينما يأتي النصر ثالثا برصيد 37 نقطة من 16 مباراة ويواجه اختبارا صعبا أمام ضيفه التعاون صاحب المركز الخامس يوم الجمعة وسيأمل في استمرار ماكينة أهداف كريستيانو رونالدو في العمل ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 19 نقطة من 17 مباراة.

وفي وقت سابق تعادل الطائي 2-2 على ملعب العدالة في مباراة مثيرة جاءت جميع أهدافها خلال تسع دقائق.

ووصل الطائي إلى 22 نقطة من 18 مباراة في المركز الثامن، فيما حقق العدالة نقطته العاشرة من 17 مباراة في المركز 15 وقبل الأخير.

افتتح كريستوفر غونزاليس الأهداف في الدقيقة 59 بعدما وضع العدالة في المقدمة.

وبعدها بأربع دقائق تعادل نوليدج موسونا للفريق الضيف قبل أن يسجل مختار علي الهدف الثاني للطائي في الدقيقة 65 ورد العدالة سريعا عن طريق كارل ماركوس أنتوسون في الدقيقة 68.