تشاموسكا.. مدرب هزم النصر في 3 محطات مختلفة

يملك البرازيلي بريكليس تشاموسكا مدرب التعاون سجلاً جيداً أمام النصر، إذ فاز عليه دورياً في جميع الأندية التي دربها في السعودية، كما أقصاه من كأس الملك في طريقه لتحقيق إنجاز الفيصلي التاريخي قبل عامين.

ويلتقي النصر مع ضيفه التعاون يوم الجمعة في الجولة 17 من دوري روشن السعودي، في مباراة يبحث فيها صاحب الأرض عن العودة إلى الصدارة، وكذلك الثأر لخسارته في جولة الذهاب بهدف دون رد.



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وخاض تشاموسكا 8 مباريات كمدرب لفرق الفيصلي، الشباب والتعاون أمام النصر في مختلف البطولات، خرج منها بأربعة انتصارات وتعادل واحد مقابل 3 هزائم.

وكانت مواجهة تشاموسكا الأولى أمام الأصفر في مطلع 2019 إذ كان مدرباً للفيصلي حينها، وخرج بنقطة ثمينة بعد التعادل 2-2 في مسابقة الدوري، لكنه تعرض إلى الخسارة في الموسم التالي في وقت لاحق من ذات العام.

وفي مطلع 2020 كان تشاموسكا على موعد مع فوزه الأول على النادي العاصمي، بعد مباراة مثيرة انتهت 3-2 لمصلحة الفيصلي، وفي أواخر العام خسر أمام النصر بذات النتيجة.



وأقصى تشاموسكا والفيصلي النصر من نصف نهائي كأس الملك 2021 بعد فوز تاريخي بهدف دون رد أهله لملاقاة التعاون في المباراة النهائية والفوز بأول لقب في تاريخه والتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا، التي يستعد الفريق لخوض غمار دور ثمن النهائي بعد أيام.

وخسر الفيصلي بقيادة تشاموسكا أمام النصر عقب تلك المباراة بشهر 4-3 في مباراة دورية، ليسجل خسارته الثانية أمام الأصفر مقابل فوزين وتعادلين.



وقاد بريكلس الشباب إلى الفوز على النصر بهدف دون رد الموسم الماضي سجله هتان باهبري، وفي مطلع الموسم الحالي كرر الفوز بذات النتيجة لكن مع التعاون عبر هدف متأخر سجله سميحان النابت، وهي الخسارة الوحيدة للنصر حتى الآن في الموسم الحالي.