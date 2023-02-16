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الرفاعي: شكوى الهلال تجاه تاليسكا سقطت بالتقادم

دبي - قناة العربية
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يرى أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً أن شكوى نادي الهلال تجاه البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب غريمه التقليدي النصر حول تصريحات الأخير في وثائقي نشر في فترة سابقة، قد سقطت بالتقادم بحسب لائحة الانضباط.

وقال الرفاعي لبرنامج "في المرمى": تصريحات تاليسكا هي مخالفة إعلامية وتندرج تحت المادة 50، أما بالنسبة للمخالفات فأحد مواد اللائحة تشير إلى سقوط المخالفات داخل الملعب بالتقادم بـ30 يوماً فيما تسقط بعد 90 يوماً بالنسبة لمخالفات خارج الملعب.

وختم: حتى يكون الحكم على الأمر بشكل أدق ، يجب الاطلاع على المقطع كاملاً، وبعدها يمكن الوصول إلى النتيجة، لكن بما أراه الآن فهي مخالفة إعلامية عقوبتها لا تزيد عن 40 ألف ريال.

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