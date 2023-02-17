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فرحة الهدف الثاني

مادو ينقذ النصر أمام التعاون ويعيده للصدارة

الرياض - د ب أ
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فاز النصر على التعاون 2 - 1 يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 17 من دوري روشن السعودي.

ورفع النصر رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الاتحاد والشباب صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب على الجانب الآخر تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم النصر عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 17، بمساهمة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق ألفارو ميدران في الدقيقة 47 وفي الدقيقة 78 سجل عبد الله مادو الهدف الثاني للنصر، بتمريرة أخرى من رونالدو.

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