الشباب يتطلع إلى مواصلة عروضه القوية أمام ناساف

يطمح نادي الشباب السعودي في مواصلة العروض القوية، عندما يتقابل مع ناساف الأوزبكي يوم الأحد على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022.

وتقام يوم الأحد مباراة ثانية تجمع بين الدحيل القطري ومواطنه الريان على ستاد الثمامة، على أن تختتم مباريات دور الـ16 يوم الاثنين بإقامة مباراتين.

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ويدخل نادي الشباب المباراة بمعنويات عالية، حيث يتساوى في صدارة ترتيب الدوري السعودي، في حين لا يزال ناساف لم يبدأ الموسم المحلي الجديد، وبالتالي فإنه يغيب عن المباريات التنافسية منذ فترة.

وأكد فيسنتي مورينو مدرب نادي الشباب أن كل تركيزه منصب على قيادة الفريق من أجل تجاوز دور الـ16 في البطولة.

وقال المدرب: كان هنالك حديث كثير عن هوية الفريق الذي قد نواجهه في الدور ربع النهائي، ولكنني أود أن أقول إن كل فريق بلغ هذه المرحلة من البطولة هو فريق جيد للغاية.

وأضاف: نحن لا نفكر حالياً بالدور ربع النهائي، كل تركزينا منصب على مباراة دور الـ16 في هذه المرحلة.

وشدد مورينو على أن فريقه لن يستهين بالفريق المقابل، وتابع: طموحاتي وهدفي هو أن نحقق الفوز في هذه المباراة، ولكن يجب أن نتذكر أن ناساف فريق جيد للغاية، وهم لديهم لاعبون شباب، ويمتازون بالقدرات الفنية العالية.

وأردف بالقول: لم يكن لدينا وقت كثير من أجل الاستعداد لهذه المباراة، ولكنني واثق من أننا سنقوم بإنجاز المهمة.

في المقابل اعتبر روزيكول بيردييف مدرب ناساف أن فريقه مستعد جيداً للمباراة، وقال: نحن كنا نستعد لهذه المباراة منذ فترة طويلة، الأجواء داخل الفريق وفي التدريبات كانت جيدة للغاية، واللاعبون يتطلعون لخوض المباراة.

وأوضح: نحن لم نبدأ الموسم الجديد في أوزبكستان، ولكننا كنا نستعد للمواجهة من خلال خوض العديد من المباريات الودية، وأعتقد أننا سنكون جاهزين تماماً.

واعتررف بيردييف أن فريقه سيواجه اختباراً صعباً أمام نادي الشباب، الذي يقدم مستويات مميزة في الدوري المحلي.

وكشف: قمنا بعملنا من ناحية متابعة الفريق المقابل، ونحن نعرف أنهم يقومون بعمل جيد، ولكن سيكون لدينا استراتيجيتنا وخططنا من أجل التغلب عليهم.

وختم: لقد استعددنا جيداً للمباراة، ونتطلع لبلوغ الدور ربع النهائي من البطولة، للمرة الأولى في تاريخنا.

وكان الشباب تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي و4 للجزيرة الإماراتي.

في المقابل حصل ناساف على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة خلف الفيصلي السعودي، مقابل 7 نقاط للسد القطري و6 للوحدات الأردني.