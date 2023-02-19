الشباب يهزم ناساف بسهولة ويتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا

أحرز الشباب السعودي هدفا في وقت مبكر من كل شوط، ليتفوق 2-صفر على ناساف ممثل أوزبكستان في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في قطر يوم الأحد.



وبات الشباب ثاني المتأهلين من فرق غرب آسيا إلى دور الثمانية بعد تأهل الدحيل في وقت سابق يوم الأحد بتفوقه 7-6 بركلات الترجيح على منافسه المحلي الريان عقب التعادل 1-1 في قمة قطرية مثيرة.



وأحرز حسين القحطاني هدف الشباب الأول بعد مرور 12 دقيقة من البداية، وأضاف إيفر بانيغا الهدف الثاني في الدقيقة 55، ولم تكن المباراة صعبة على الفريق السعودي الذي استطاع السيطرة على مجريات اللعب طيلة زمن اللقاء.



وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا بدءا من دور الستة عشر، بنظام الدورة المجمعة، ويستمر الأمر كذلك قبل أن يصطدم الفائز في النهاية بمنافسه أوراوا رد دياموندز الياباني في الدور النهائي للمسابقة في 29 أبريل و6 مايو المقبلين.



وتسحب قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، يوم الثلاثاء المقبل بعد استكمال منافسات دور الستة عشر غدا الاثنين.



ويوم الاثنين تقام قمة بين الهلال السعودي حامل اللقب وشباب الأهلي دبي الإماراتي ويلعب الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني. وستلعب الفرق المتأهلة لدور الثمانية يوم الخميس المقبل.

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