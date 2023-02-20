الهلال يعبر شباب الأهلي ويبلغ ربع نهائي أبطال آسيا

سجل الهلال حامل اللقب ووصيف بطل العالم ثلاثة أهداف رائعة ليفوز 3-1 على شباب الأهلي دبي الإماراتي في قمة عربية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم أقيمت في قطر يوم الاثنين ليصعد لدور الثمانية.



افتتح النيجيري أوديون إيغالو التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد أن راوغ مدافعا بعد تمريرة من موسى ماريغا.



وضاعف الكوري الجنوبي جانغ هيون سو النتيجة في الدقيقة 73 بعد أن استقبل ركلة حرة برأسه ليتصدى الحارس للكرة وترتطم بإطار المرمى قبل أن يتابعها اللاعب ذاته مرة أخرى برأسه في الشباك.



وبعد ست دقائق أخرى أكمل الهلال ثلاثيته بعدما استقبل سالم الدوسري الكرة بمهارة رائعة بالكعب قبل أن تلمس زميله لوسيانو فييتو وتهز الشباك.



وقلص شباب الأهلي الفارق في الدقيقة 86 بعد أن استغل عمر خربين خطأ من لاعبي الهلال ليضع الكرة في الشباك.

وستلعب الفرق المتأهلة لدور الثمانية يوم الخميس المقبل.