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فولاذ الفيصلي
من لقاء فولاذ والفيصلي

فولاذ يهزم الفيصلي ويبلغ ربع نهائي أبطال آسيا

الدوحة - رويترز
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استغل ساسان أنصاري مهاجم فولاذ خوزستان خطأ دفاعيا كارثيا ليقود الفريق الإيراني للفوز 1-صفر على الفيصلي السعودي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في قطر يوم الاثنين.

وأعاد دفاع الفيصلي الكرة بالخطأ داخل المنطقة لأنصاري الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك في الدقيقة 64 ليرسل فريقه لدور الثمانية.

وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا بدءا من دور الستة عشر، بنظام الدورة المجمعة، ويستمر الأمر كذلك قبل أن يصطدم الفائز في النهاية بمنافسه أوراوا رد دياموندز الياباني في الدور النهائي للمسابقة في 29 أبريل و6 مايو المقبلين.

وستلعب الفرق المتأهلة لدور الثمانية يوم الخميس المقبل.

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