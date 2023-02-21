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من تمديد تعاقده مع الاتحاد

الاتحاد يمدد عقد كورونادو حتى 2025

العربية.نت
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جدد مجلس إدارة نادي اتحاد جدة يوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي إيغور كورونادو ليصبح عقده الجديد ممتدا حتى 2025.

ونشر حساب النادي الغربي خبر التعاقد معلنا استمرار اللاعب القادم صيف 2021 من الشارقة الإماراتي حتى 2025.

وساهم كورونادو في تتويج الاتحاد بكأس السوبر السعودي 2022 بالإضافة إلى وصافة الدوري السعودي الموسم الماضي للهلال ووصافة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الرجاء المغربي.

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