الاتحاد يمدد عقد كورونادو حتى 2025

كورونادو أمام دياز.. خسارتان وتمريرة حاسمة

لم يعرف البرازيلي إيغور كورونادو لاعب اتحاد جدة طعم الفوز على الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الحالي سابقًا، عندما التقيا في الملاعب الإماراتية.ويحل ...