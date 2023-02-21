الهلال يواجه فولاذ.. والشباب يصطدم بالدحيل

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء الهلال السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني والدحيل القطري مع الشباب السعودي.

وتقام مباراتا ربع النهائي الخميس على استادي الثمامة والجنوب في قطر التي تستضيف الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب بنظام التجمّع.

مادة اعلانية

ويُلعب نصف النهائي الأحد المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهاباً في 29 أبريل وإياباً على أرض أوراوا في 6 مايو.

وبلغ الهلال ربع النهائي بفوزه على شباب الأهلي الإماراتي 3-1، فيما تخطى فولاد خوزستان الفيصلي السعودي بهدف.

وكان الدحيل أول المتأهلين من منطقة الغرب إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على مواطنه الريان بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 0-0 في الوقت الأصلي و1-1 في الإضافي الأحد. لحق به الشباب الفائز على ناساف الأوزبكي بهدفين.