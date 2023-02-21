بيتي مارتينيز بين "رباطين".. 8 أهداف ومشكلة في القلب

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء، عن إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقطع في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى.

ولم يوضح متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الفترة التي سيغيب عنها صانع الألعاب عن الفريق.

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وتعد المرة الثانية التي يضرب فيها الرباط اللاعب البالغ من العمر "29 عاما"، بعد ما أصيب بقطع في الرباط الصليبي مارس 2021، وغاب عن الفريق لمدة 257 يوما، حيث لم يشارك في 29 مباراة للنصر، وهي أطول فترة يبتعد فيها الأرجنتيني عن الفريق.

وفي أكتوبر 2020، غاب عن الملاعب لمدة 20 يوما و5 مباريات بسبب إصابة عضلية.

وتعرض بيتي للرباط الصليبي في مباراة الفريق أمام أهلي جدة ضمن منافسات الدوري موسم 2020-2021، والتي شهدت صناعته لهدف، وغاب بعدها عن بقية مباريات الموسم.

وعاد بيتي في الموسم التالي خلال شهر ديسمبر 2021، وتحديدا ضد الطائي وشارك لمدة 17 دقيقة، وشارك في 18 مباراة بالدوري سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين، كما يملك مباراة في ربع نهائي كأس الملك كانت أمام الهلال.

وغاب الأرجنتيني عن أول 9 جولات في الدوري الموسم الجاري، بسبب مشكلة في القلب، ثم شارك في 7 مباريات بالدوري، ولقاء بكأس الملك، إضافة إلى مواجهة نصف نهائي السوبر السعودي أمام الاتحاد، ولم ينجح في التسجيل وصناعة أي هدف.

ويرتبط اللاعب الذي حقق مع النصر لقب كأس السوبر السعودي موسم 2020-2021 بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وكان بيتي مارتينيز قد انضم إلى النصر في سبتمبر 2020 قادما من أتلانتا الأميركي، ويملك في رصيده 58 مباراة مع الفريق السعودي، و13 هدفا إلى جانب 10 تمريرات حاسمة.