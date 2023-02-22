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مباراة الذهاب انتهت بفوز للاتحاد في بريدة

الاتحاد يستضيف الرائد وعينه على الصدارة

العربية.نت
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سيحاول الاتحاد الابتعاد بصدارة دوري روشن السعودي واستغلال توجيه الهلال حامل اللقب أنظاره إلى دوري أبطال آسيا كما هي الحال للشباب عندما يواجه الرائد يوم الخميس.

ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 40 نقطة أيضا لكنه خاض 18 مباراة مقابل 17 مباراة لكل من النصر والاتحاد فيما يملك الهلال 32 نقطة في المركز الرابع لكنه خاض 15 مباراة ويلعب ضد فولاد خوزستان الإيراني في دور الثمانية بدوري الأبطال يوم الخميس.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يستضيف الاتحاد ندي الرائد الذي تعافى من ثلاث هزائم متتالية وحصد أربع نقاط في آخر مباراتين وتقدم إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة لكن ما يعزز ثقة المضيف هو امتلاكه لأقوى خط دفاع في الدوري إذ اهتزت شباكه ست مرات فقط بفارق ثلاثة أهداف عن النصر.

وحافظ الاتحاد، الذي نال لقبه الأول في خمسة أعوام عندما انتصر على الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودية الشهر الماضي، على نظافة شباكه في آخر أربع مباريات.

وينتظر نونو إسبريتو سانتو مدرب النصر معرفة موقف المهاجم عبد الرزاق حمدالله من المشاركة بعد غيابه عن مواجهة الاتفاق الأسبوع الماضي.

ويتصدر حمدالله قائمة هدافي الاتحاد برصيد 11 هدفا ويأتي في المركز الثالث في ترتيب قائمة هدافي البطولة خلف البرازيلي تاليسكا مهاجم النصر وكارلوس جونيور لاعب الشباب.

ويسعى التعاون لتجاوز هزيمته في آخر مباراتين عندما يواجه الفيحاء يوم الخميس.

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