الهلال في مواجهة صعبة أمام فولاد.. والدحيل يأمل استغلال "الأرض" أمام الشباب

يأمل الدحيل في استغلال "نقطة ضعف" الشباب عندما يلعب متصدر الدوري القطري أمام نظيره السعودي في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الخميس فيما تنتظر الهلال حامل اللقب مواجهة صعبة أمام فولاد خوزستان الإيراني.

وتحدث فيسنتي مورينو مدرب الشباب عن نقطة ضعف فريقه والتي تمثل خوض المباراة في قطر.

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وبسبب إقامة كأس العالم في قطر في نهاية العام الماضي تأجلت مباريات أدوار خروج المغلوب للقسم الغربي في آسيا بعد انتهاء منافسات الجانب الشرقي في أغسطس الماضي وقرر الاتحاد القاري إقامة أدوار الستة عشر والثمانية وقبل النهائي في قطر.

واحتاج الدحيل إلى ركلات الترجيح ليفوز على غريمه الريان، بينما انتصر الشباب على ناساف الأوزبكي يوم الأحد الماضي.

وأبلغ مورينو مؤتمرا صحفيا "نواجه فريقا يلعب على أرضه كما أنه فريق جيد ويملك لاعبين ومدربا رائعين. ندرك الصعوبات التي نواجهها. كل المنافسين أقوياء في هذه الأدوار، لكن (الدحيل) يلعب على أرضه وهو ما يمثل نقطة ضعفنا".

وستكون المباراة مواجهة بين صاحبي أقوى هجوم في دور المجموعات بالقسم الغربي، إذ أحرز الشباب 18 هدفا مقابل 17 هدفا للدحيل.

لكن الشباب، الذي يتقاسم صدارة الدوري السعودي مع النصر والاتحاد، اهتزت شباكه مرة واحدة في طريقه إلى دور الثمانية.

وعلى الجانب الآخر، كانت أفضل نتيجة للدحيل في البطولة بلوغ دور الثمانية في ثلاث مناسبات سابقة لكنها الثالثة تحت اسم الدحيل بينما كانت الأولى تحت مسمى لخويا في 2013.

وتعافى الدحيل من بداية متواضعة في الدوري المحلي بسبب إقامته في الفترة التي سبقت كأس العالم بدون اللاعبين الدوليين لكنه يتصدر المسابقة الآن متقدما بنقطة واحدة على العربي بعد انتصاره في آخر ست مباريات.

وقال هرنان كريسبو مدرب الدحيل "فخورون ببلوغ دور الثمانية للمرة الثالثة، قدمنا أداء رائعا في دور المجموعات ونسعى للتأهل للدور قبل النهائي".

ويأمل كريسبو في الاستفادة من أفضلية إقامة مباريات القسم الغربي في قطر.

وأضاف "فرصتنا كبيرة في بلوغ النهائي في ظل إقامة الأدوار حتى الدور قبل النهائي في الدوحة".

واصل الهلال مستواه الرائع الذي قدمه في كأس العالم للأندية عندما بلغ النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد بطل أوروبا.

وانتصر الهلال بسهولة 3-1 على شباب الأهلي دبي في دور الستة عشر ليحافظ على آماله في الفوز مرة أخرى بالبطولة القارية لكنه يصطدم بمنافس يعتمد في الأساس على دفاعه القوي لتعويض مشاكله الهجومية.

ولم يحرز فولاد أكثر من هدف في جميع المباريات السبع في البطولة حتى الآن، إذ انتصر أربع مرات بنتيجة 1-صفر منها مواجهة دور الستة عشر أمام الفيصلي السعودي.

وقال رامون دياز مدرب الهلال "مواجهة الأندية الإيرانية دائما ما تكون صعبة. سنخوض المباراة كأنها مواجهة نهائية".

ويقام الدور قبل النهائي يوم الأحد المقبل على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز اليابان في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل والسادس من مايو.